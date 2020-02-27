Хачанов: Шарапова - пример во многом, это была красивая карьера

Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира, заявил, что Мария Шарапова достигла невероятных спортивных результатов и является для него примером во многом.

В среду Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 года.

"Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы. Она - пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. Пять "Больших шлемов" - невероятный результат. Это была красивая карьера. Спасибо, легенда! Спасибо, Маша", - написал Хачанов на своей странице в Instagram.

Хачанов добавил, что хотел опубликовать совместное фото с Шараповой, но осознал, что они "так и не сфотографировались". "Нужно будет исправить", - заявил спортсмен.

За свою карьеру Шарапова завоевала 36 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она выиграла все турниры "Большого шлема" и стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне.