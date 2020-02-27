Ильдар Абдразаков привез в Москву свой фестиваль

В Большом зале консерватории прошел концерт закрытия Третьего международного фестиваля Ильдара Абдразакова. Долгожданную гостью Соню Йончеву, не приехавшую в Москву, экстренно заменила сопрано Вероника Джиоева.

В остальном фестивальная повестка состоялась без сбоев. Фестиваль, как и планировалось, стартовал в Екатеринбурге, где выступление Ильдара произвело настоящий фурор. В родной для хозяина фестиваля Уфе вновь показали "Аттилу" Верди, поставленную им в прошлом году. В этот раз состав исполнителей укрепился Вероникой Джиоевой в партии Одабеллы, итальянским тенором Лучано Ганчи в партии Форесто и молодым баритоном Сергеем Кайдаловым, получившим боевое крещение в партии римлянина Эцио. Состоялись и запланированные мастер-классы в Екатеринбурге, Казани и Москве, которые провели сам Ильдар Абдразаков и его коллега Лучано Ганчи. На московском мастер-классе юные сопрано - Елизавета Менчук и Инна Деменкова были выбраны для участия в заключительном концерте фестиваля.

Азартный игрок Ильдар Абдразаков, противник какой бы то ни было рутины, аккумулирует бодрые, животворные эмоции, которыми его наделила природа. Статус "баса номер один в мире" ему не помеха в том, чтобы быть открытым, дружески настроенным, готовым делить радость жизни со всеми, кто его окружает. Это желание он не скрыл на последнем концерте фестивале - "Верди-гала", где оставил себе лишь четыре номера, уступив остальное время итальянским гостям, Веронике Джиоевой и двум молодым участницам, исполнившим арии донны Эльвиры из "Дон Жуана" Моцарта. Конечно, все, включая самого Ильдара, ждали Соню Йончеву, его партнершу по парижскому "Дон Карлосу" Верди в постановке Кшиштофа Варликовского, но по семейным обстоятельствам мировая звезда отменила свой визит в Москву. Вероника Джиоева не подвела ни Соню, ни себя.

Хорошо известная не только обеим российским столицам, но все стремительней и столицам мировым, ученица Тамары Новиченко, выпестовавшей Анну Нетребко, обладает не только харизмой, но и главным даром - богатейшим, редким по объему, тембру и техническим возможностям голосом, выигрышно выделяющим ее на фоне мировых див. В арии двух Леонор - Tacea la notte placida из "Трубадура" и Pace, pace "Силы судьбы" - она заявила тот самый вердиевский масштаб, который задумывал продемонстрировать на фестивале Ильдар. Идеальный баланс эмоций и техники, страсти и контроля над ними, а главное - безупречное чувство меры и переливающееся бриллиантовое бельканто показал в своих четырех выходах Ильдар Абдразаков. Осторожный и вкрадчивый Аттила, обдумывающий очередной политический план, глубоко страдающий король Филипп, за которым Верди словно бы подглядел в замочную скважину в минуту душевной слабости, - все они были искусно, психологически интонационно прожиты артистом. Ему даже пришлось приостановить в финальном ансамбле из "Аттилы" дирижера Михаила Татарникова, положив по-дружески руку на плечо, чтобы тот позволил певцу с толком и расстановкой проартикулировать речитативную фразу.