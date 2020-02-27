Какие автомобили шли на экспорт из России в 2019 году

За минувший год автозаводы, работающие на территории России, поставили на рынки стран дальнего зарубежья более 109 тыс. автомобилей, о чем сообщал Российский экспортный центр (РЭЦ). Это на 16,7% больше результата, зарегистрированного по итогам 2018 года.

Прежним лидером по объемам экспортных поставок был внедорожник Lada 4x4. Однако по итогам прошлого года первое место занял кроссовер Skoda Kodiaq, модель которую выпускает предприятие "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. За 2019 год за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России было экспортировано около 10 тыс. автомобилей Skoda Kodiaq. Модель Lada 4x4 переместилась на второе место. Всего за 2019 год на экспорт были отгружены около 8 тыс. таких машин - как трехдверные, так и пятидверные модификации.

Также за 2019 года АвтоВАЗ экспортировал примерно 6 тыс. автомобилей Lada Vesta и 1500 машин Lada Xray. Замыкает пятерку моделей, лидировавших по объемам экспортных поставок в 2019 году, седан Volkswagen Polo. Известно, что 1400 таких машин отправились в прошлом году и России на рынки зарубежных стран.

По итогам 2019 года объем экспортных поставок модели Hyundai Solaris составил 1008 ед., а модели Lada Largus - 803 шт. На экспорт были отправлены 635 ед. Kia Rio, 605 ед. Lada Granta и 465 лифтбеков Skoda Rapid.

По данным РЭЦ, объем автомобильного экспорта в 2019 году в денежном выражении составил 1,6 млрд долларов, что превысило показатели досанкционных 2013 и 2014 гг., которые составляли соответственно 1,48 и 1,46 млрд долларов. Между тем, в количественном выражении объем экспорта легковых автомобилей в указанные годы превышал результат 2019 года: 138 тыс. авто и 127,5 тыс. машин соответственно в 2013 и 2014 гг.