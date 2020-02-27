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27.02.2020 11:14
Рубрика: Власть

Клишас: Все поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно

Текст: Галина Мисливская
Все поправки в Конституцию вступят в силу одновременно в случае их одобрения гражданами России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Основной закон.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

По его словам, до 2 марта все поручения президента, которые были даны на вчерашней встрече с рабочей группой, будут доработаны и внесены в Государственную думу. "Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле будут внесены в Думу президентом", - добавил Клишас.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По его словам, подготовлена редакция поправок, "в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию".

Все сенаторы, которые выступили авторами поправок, намерены принять участие в работе профильного комитета Госдумы, который будет готовить текст законопроекта ко второму чтению. "Обсуждение обязательно должно учесть позиции людей, которые были высказаны в регионах", - подчеркнул сенатор.

Само же второе чтение запланировано на 10 марта. В пленарном заседании нижней палаты при рассмотрении поправок в Конституцию будут присутствовать все сопредседатели рабочей группы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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