Количество инфицированных коронавирусом в Греции увеличилось до трех

В Греции зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом нового типа. Количество инфицированных в стране COVID-19 достигло трех.

Помимо объявленного ранее случая с заражением 38-летней женщины в Салониках COVID-19 был выявлен у ее 10-летнего ребенка и еще одной 40-летней гречанки в Афинах, также вернувшейся из турпоездки по Италии.

Состояние здоровья всех трех пострадавших является неопасным и контролируется специалистами. По словам пресс-секретаря минздрава страны Сотириса Циодраса, в Афинах ведется поиск всех, контактировавших с женщиной, после ее возвращения в Грецию. Кроме того, школа в Салониках, где учится заболевший ребенок, будет закрыта как минимум на две недели.

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил во время пресс-конференции в ведомстве об отмене ежегодных карнавальных мероприятий по всей стране из-за коронавируса.