Курс доллара резко взлетит от нового удара коронавируса по Европе

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, описал влияние на рисковые активы разрастание коронавируса. А также рассказал о своих ожиданиях по курсу доллара:

- Особые опасения инвесторов связаны с тем, что коронавирус вырвался из локального эпицентра - Китая и, как метастазы, проникает в самые разные удаленные от КНР и густонаселенные страны - Италию, Японию, Южную Корею, Иран и другие.

Это приводит к ограничениям в деловой активности, транспортировках, туризме, потреблении и, соответственно, к торможению мирового роста ВВП. Уже называются международными организациями разные оценки потерь роста - от 0,1 до 0,5 процента на 2020 год. Таким образом, вирус заражает и передается не только от человека к человеку, но и от рынка к рынку.

Россия чувствительна к темпам производства в мире, его потребности в сырье, экспортно-импортным отношениям с Китаем, Евросоюзом. Поэтому настроения "бегства от рисков" на рынках толкают рубль вниз. Они же воздействуют и на нефтяные цены, которые находятся вблизи годовых минимумов около 53 долларов за баррель Brent, упав к ним всего за три дня с 60 долларов. А снижение котировок нефти традиционно и закономерно добавляет негатив и для рубля.

В четверг для рынка может быть важным выход данных по ВВП США в четвертом квартале, а также выступления представителей ФРС и Европейского центробанка. Дело в том, что, понимая уязвимость экономики от вируса, ведущие финансовые регуляторы способны своими действиями попытаться противостоять снижению деловой активности в мире.

Рынок ожидает от них анонсирования таких мер - уменьшения процентной ставки ФРС, денежного стимулирования и прочее. Поэтому в случае, если дополнительных апокалиптических новостей с "вирусного фронта" пока не поступит, а центробанки вселят определенные надежды, падение котировок нефти и рубля может приостановиться.

В пользу такого поворота играют высокая доходность и привлекательность российских гособлигаций. А также низкий уровень госдолга, большие международные резервы, профицит бюджета и торгового баланса, низкая инфляция и прочее.

Наиболее актуальный диапазон котировок на четверг и до конца недели 64,5 рубля к доллару и 70,4-71,8 рубля к евро.

В целом уязвимость рубля к внешним обстоятельствам и его ослабление можно было предположить уже в начале года. "Торговые войны", геополитическая напряженность, санкционная тема, низкие экономические темпы в России - все это проявлялось и в январе, да и сейчас нельзя списывать со счетов.

Предполагалась возможность ослабления рубля к 64 рублям за доллар. Коронавирус мощным "черным лебедем" добавил негатив в эти перспективы. В случае дальнейшего снижения нефтяных цен, ограничений в мировом производстве и торговле, доллар к рублю может подняться в ближайшие месяцы к 67-68.