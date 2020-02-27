Новости

В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотикров 13:04
Toyota C-HR может получить 270-сильный мотор 13:00
И.о. транспортного прокурора из Сальска заподозрили в получении взятки 12:59
Станцию МЦД-2 "Печатники" достроят в этом году 12:44
Кабмин рассмотрел программу развития угольной отрасли 12:35
МИД РФ: США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ 12:31
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода 12:30
В Краснодаре из-за подозрения на вирус задержали 74 обезьяны 12:26
В Ленобласти двоих мужчин задержали за стрельбу на участке 12:25
Уральский застройщик предложил изымать земли под муниципальные объекты 12:22
Режиссер "Холопа" объяснил, почему на экранах так много актера Петрова 12:19
Москвичей предупредили о мошенничестве при возврате эвакуированных машин 12:16
Разливочный цех поддельной водки обнаружен в Химках 12:09
В Москве снижается число заболевших гриппом и ОРВИ 12:08
В Саратове суд оправдал обвиняемого в двойном убийстве бездомного 12:07
Неприступный Крым: глава ВМС Украины признал мощь Черноморского флота 12:07
Захар Прилепин: Я играл не хуже Александра Петрова 12:00
Amazon впервые купил российское реалити-шоу "Инстаграмщицы" 12:00
Бросившему детей в Шереметьеве отцу запретили вывозить их из города 11:58
В Таллине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 11:52
СМИ: Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля 11:51
Базу с примерами применения искусственного интеллекта создали в столице 11:44
Арестованы полицейские, применившие электрошокер к жителю Иркутска 11:43
Свердловский министр инвестиций заявила о мошенничестве от ее имени 11:38
В Липецке убили ребенка судьи 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 12:30
Рубрика: Экономика

Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля. До этого "европеец" переходил отметку в 72 рубля 12 сентября 2019 года.

Фото: iStock
Как не стать жертвой обмана при спекуляциях с валютой

Курс доллара прибавил 36 копеек и достиг 65,8 рубля.

По словам экспертов, инвесторы на фоне распространения нового коронавируса в Европе уходят из рисковых активов, к которым относится и рубль. Также падают цены на нефть. Стоимость сорта марки Brent упала до 52,35 доллара за баррель.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин