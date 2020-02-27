Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля. До этого "европеец" переходил отметку в 72 рубля 12 сентября 2019 года.

Курс доллара прибавил 36 копеек и достиг 65,8 рубля.

По словам экспертов, инвесторы на фоне распространения нового коронавируса в Европе уходят из рисковых активов, к которым относится и рубль. Также падают цены на нефть. Стоимость сорта марки Brent упала до 52,35 доллара за баррель.