Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Дании

В Дании выявлен первый случай заражения новым коронавирусом COVID-2019. Заболел мужчина, который недавно вернулся с горнолыжного курорта в Италии, где отдыхал вместе с семьей.

Сейчас пациент находится на домашнем карантине, пишет РИА Новости, ссылаясь на местный телеканал TV2. У жены и сына мужчины заболевание не выявлено.

Сегодня же стало известно и о первом случае заражения коронавирусом в Норвегии. Человек, анализ которого оказался положительным, сейчас здоров, однако пока изолирован у себя дома.

Напомним, вспышка вызванного COVID-2019 заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, в Китае скончались от нового коронавируса 2,7 тысячи человек, выздоровели более 32,4 тысячи, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тысячи. За пределами КНР случаи заражения уже выявлены в 42 странах, включая Россию.