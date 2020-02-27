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27.02.2020 02:23
Рубрика: В мире

В Норвегии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В северной Норвегии у одного человека подтвержден новый коронавирус COVID-2019. Об этом сообщили представители норвежского института общественного здравоохранения, призвав местные СМИ не драматизировать ситуацию.

Фото: AP Photo/Anmar Khalil
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Специалисты пояснили, что человек, анализ которого на коронавирус показал положительный результат, сейчас здоров, однако находится на домашнем карантине. Пол и возраст пациента не уточняются, пишет РИА Новости. Отмечается, что тест показал слабый положительный результат, хотя предыдущий анализ был отрицательным.

Также представители института рассказали, что всего у жителей Норвегии взято около 100 анализов, и только один из них оказался положительным. Кроме того, сейчас на карантине находятся пять человек, которые недавно вернулись из Италии. Они сдали анализы и пока ожидают результаты.

Напомним, на днях генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии. Однако пока ВОЗ не наблюдает безудержного глобального распространения нового коронавируса и не видит огромного числа тяжелых случаев или смертей. Сейчас речь идет об эпидемии в различных частях мира.

В мире Европа Норвегия Распространение коронавируса COVID-19

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