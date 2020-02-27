В Норвегии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В северной Норвегии у одного человека подтвержден новый коронавирус COVID-2019. Об этом сообщили представители норвежского института общественного здравоохранения, призвав местные СМИ не драматизировать ситуацию.

Специалисты пояснили, что человек, анализ которого на коронавирус показал положительный результат, сейчас здоров, однако находится на домашнем карантине. Пол и возраст пациента не уточняются, пишет РИА Новости. Отмечается, что тест показал слабый положительный результат, хотя предыдущий анализ был отрицательным.

Также представители института рассказали, что всего у жителей Норвегии взято около 100 анализов, и только один из них оказался положительным. Кроме того, сейчас на карантине находятся пять человек, которые недавно вернулись из Италии. Они сдали анализы и пока ожидают результаты.

Напомним, на днях генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии. Однако пока ВОЗ не наблюдает безудержного глобального распространения нового коронавируса и не видит огромного числа тяжелых случаев или смертей. Сейчас речь идет об эпидемии в различных частях мира.