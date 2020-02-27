Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД

Соединенные Штаты и их союзники игнорируют предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Речь идет о предложении Москвы о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, которое Вашингтон с союзниками игнорируют и даже подрывают, отметил постпред. По его словам, подобные действия лишь подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о РСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В июле прошлого года президент России подписал закон о приостановлении договора. А второго августа ДРСМД прекратил свое действие. После этого Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Соответствующее письмо российский президент направил руководству основных стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.

По мнению министра обороны России Сергея Шойгу, стремление сдержать Россию и Китай является реальной причиной выхода США из ДРСМД. Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи КНР, восстановления оборонного потенциала России, а также расширения военного сотрудничества между Москвой и Пекином, отметил Шойгу.