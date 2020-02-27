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27.02.2020,  
13:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Обновленный БТР-82АТ покажут на форуме "Армия-2020"

Модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ продемонстрируют на форуме "Армия-2020", который пройдет в августе нынешнего года в Московской области.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Она является разработчиком бронированной техники. Гендиректор добавил, что бронетранспортер имеет комплект дополнительных броневых и решетчатых экранов и новый прицельный комплекс с тепловизором и независимой линией визирования. Благодаря данным техническим усовершенствованиям сокращается время обнаружения и идентификации цели, то есть уменьшается срок по решению огневой задачи.

На БТР-82АТ установили новую цифровую радиостанцию Р-168-25У, которая повысит управляемость машиной, и навигационную систему "Трона-А1", способную взаимодействовать как со спутниками, так и с использованием лазерного гироскопа. Кроме того, модернизированный бронетранспортер - первый, на котором предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Всего при модернизации бронетранспортера специалисты "ВПК" внесли более одной тысячи доработок, многие из которых были озвучены самими военными.

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