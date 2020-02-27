Обогнать любой ценой: Camaro спихнул с трассы мешавшие ему пикап и фуру

В такой ситуации бывал каждый водитель на скоростной междугородной трассе: только попытаешься обогнать медленно идущую в крайнем правом ряду фуру, как второй ряд перед тобой занимает какая-то другая машина и, вместо того, чтобы обогнать грузовик, едет вровень с ним. Едет, едет и едет.

Выходов немного: или терпеливо ждать, когда два тихохода разъедутся и возникнет просвет, чтобы проскочить между ними, или начать яростно мигать фарами и жать на клаксон.

Владелец Chevrolet Camaro на этом видео пошел по второму пути. Не успев прошмыгнуть между фурой и пикапом, он подождал немного, а потом принялся остервенело сигналить.

Водителя пикапа такая торопливость насмешила или разозлила, но никак не заставила ускориться. Он продолжил ехать вровень с грузовиком, наслаждаясь бурной реакцией водителя Chevrolet.

А тот, совсем отчаявшись, пошел на крайне глупый шаг - решился протиснуться между пикапом и отбойником, но на слишком высокой скорости не справился с управлением. Итог: все три машины оказались на обочине и чудо, что не вверх колесами.