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Панайотов назвал сообщения о своем участии в "Евровидении" "хайпом"

Поп-музыка
    27.02.2020, 13:26
Текст:   Олег Усков
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

Российский, украинский певец и актер Александр Панайотов опроверг прозвучавшую ранее информацию о том, что именно он будет представлять нашу страну на нынешнем "Евровидении" в Роттердаме.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости
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"Каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на "Евровидении", - напомнил 35-летний артист.

Указав, что сегодня уже "огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту". Который, по мнению певца, "хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации".

По словам Панайотова, официально представитель от России всё еще не назван. И единственный источник, который достоверно огласит участника - это Первый канал.

"Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично", - комментирует Александр в своем Instagram произошедшее.

Информация о том, что Панайотов отправится на "Евровидение" от России, появлялась и ранее - и также сразу опровергалась.

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