Песков подтвердил дату встречи Путина с лидерами фракций

Президент РФ Владимир Путин встретится с главами думских фракций для обсуждения поправок в Конституцию 5 марта. Эту информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, действительно ли такая встреча состоится 5 марта, Песков ответил: "Да". Напомним, что с соответствующей идеей к Владимиру Путину обратился лидер думских единороссов Сергей Неверов.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил, что собирается провести переговоры с российским коллегой именно 5 марта - то в четырехстороннем формате (с участием лидеров Франции и Германии), то в трехстороннем (с участием президента Ирана), то, наконец, в двустороннем. Но в Кремле дату не подтверждали, поясняя, что графики согласовываются.

Сегодня же Песков заявил на брифинге, что переговоры с Эрдоганом 5 марта не запланированы, как и поездка в Стамбул.