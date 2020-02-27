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27.02.2020 18:15
Рубрика: Власть

Внесены поправки о запрете на иностранные счета для представителей власти

Текст: Татьяна Замахина
В Конституции предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть. В Госдуму внесены соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.
Председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству (сопредседатель) Павел Крашенинников. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству (сопредседатель) Павел Крашенинников. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству (сопредседатель) Павел Крашенинников. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Как рассказал один из авторов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения предложены в соответствии с концепцией одобренных ранее поправок. При рассмотрении законопроекта в первом чтении уже поддержано положение о возрастном цензе и запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство для таких лиц.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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В ряде статей Конституции теперь предложено закрепить дополнительные ограничения. "Предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации", - пояснил глава профильного комитета.

Эти положения, заявил он, касаются, в том числе высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов.

Поправка, по информации профильной рабочей группы, относится к сенаторам, депутатам Государственной Думы, председателю правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органом исполнительной власти. Кроме того, к высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям федеральных государственных органов, уполномоченному по правам человека, судьям судов РФ, прокурорам.

Кроме того, по предложению президента данный запрет распространяется поправками и на главу государства.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Накануне в ходе встречи с главой государства члены рабочей группы предложили указанные поправки об ограничениях, которые призваны обезопасить страну от попыток влияния извне. У чиновников и депутатов не должно быть "конфликта интересов". Инициативу на эту тему озвучил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Владимир Путин, реагируя на это предложение, пояснил, почему внесение в Конституцию такого запрета необходимо.

- Когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор, - пояснил президент, - хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которая может налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации.

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