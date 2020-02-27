Песков пояснил слова Путина про зарубежные активы СССР

Есть несколько стран, которые еще не переоформили права на советскую загрансобственность в пользу России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась де-юре и де-факто", - сказал Песков, комментируя заявление главы государства накануне на заседании рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию о том, что Россия так и не получила все зарубежные активы Советского Союза, хотя долги республик выплатила.

"Есть еще некоторые страны, где эта работа не завершена", - продолжил представитель Кремля. Конкретизировать Песков не стал, лишь добавил, что таких государств больше, чем одно или два.