Размеры водительских штрафов в проекте нового КоАП будут пересмотрены

Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, заложенные в проекте нового КоАП, будут пересмотрены.

Заявление прозвучало на общественных слушаниях по проекту нового Кодекса об административных правонарушениях. В документе, который недавно был обнародован Минюстом, помимо прочего предусматривается значительное увеличение штрафов для водителей-нарушителей. Это предложение вызвало большой резонанс.

Планируется, что новый Кодекс об административных правонарушениях РФ должен вступить в силу 1 января 2021 года

"На сегодня уже совершенно точно можно сказать, что резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, в этом отношении проект будет изменен", - сказал Денис Новак.

Надо подчеркнуть, что в работе над новым КоАП работают сразу несколько ведомств, каждое отвечает за свой участок. Плюс к обсуждению подключено юридическое сообщество. Высказать свои предложения может и каждый неравнодушный гражданин: для этого документ был размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как рассказал Денис Новак, предложения по блоку, посвященному нарушениям правил дорожного движения, готовило МВД. По его словам, разработчики стремились добиться снижения смертности на дорогах. Поэтому намерения были благие. Тем не менее вряд ли проблему можно решить одним лишь усилением наказаний.

Представитель Минюста подчеркнул, что главная цель нового КоАП не фискальная, то есть нет задачи повысить поступления в казну за счет водителей-нарушителей. В конечном итоге кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей. Поэтому задача, которая стоит в обеспечении безопасности дорожного движения, требует комплексного подхода. По словам Дениса Новака, необходимо развивать инфраструктуру, наводить порядок в том, каким образом устанавливаются дорожные знаки, на уровне правительства утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения.

Он также отметил, что необходимо развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, в том числе с помощью электронных средств. В свою очередь, лидер общественного движения "Сильная Россия" Антон Цветков полагает, что новые штрафы в КоАП необходимо дифференцировать для прилежных автомобилистов и дорожных хулиганов, наказание для которых должно стать прогрессивным.

"Самое важное - это не размер штрафа, а неотвратимость и особенно справедливость наказания, - сказал РИА Новости Антон Цветков. - Если водитель годами ездит по правилам, у него нет штрафов и он случайно совершил незначительное нарушение ПДД, то его вообще нужно прощать. А вот если речь идет о дорожных хулиганах, то их наказывать нещадно. И для них нужно делать штраф прогрессивным либо привязывать его к стоимости авто, поскольку для всевозможных "мажоров" даже несколько десятков тысяч - это не деньги".