Базу с примерами применения искусственного интеллекта создали в столице

В столице создана онлайн-база знаний с мировыми практиками применения искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, всего собрано более 300 российских и международных примеров. В каждом кейсе содержатся данные о разработчике, технологиях и результатах. Примеры, которые размещены на платформе ICT.Moscow, разделены на различные сферы. В их числе - промышленность, транспорт, социальная сфера.

В базе можно отыскать около ста московских кейсов. Например, есть технология поиска пропавших людей через аэрофотоснимки. "У Москвы уже накоплен большой опыт внедрения таких решений в городских проектах, поэтому нам есть, чем поделиться. Конечно, мы продолжаем анализировать лучшие международные практики, - рассказала Сергунина. - Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам".

База, добавила заммэра, общедоступная. Поэтому любая компания вправе делиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта.