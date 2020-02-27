Малоснежная зима может привести к масштабным лесным пожарам

Российские гидрологи, синоптики и сотрудники МЧС отмечают, что из-за малоснежной зимы в водоемах центральных областей России скопилось гораздо меньше воды. Климатическая аномалия может грозить увеличением числа лесных пожаров, а также смогу, который летом 2010 года окутал Подмосковье.

По данным МЧС России, в торфяниках Московской, Владимирской, Калужской и Рязанской областей скопилось мало снега, но там много поваленных деревьев и сухой травы. Кроме того, уровень воды в обводных каналах пониженный.

Опрошенные изданием aif.ru эксперты полагают, что дефицит снега теоретически повышает вероятность засухи и возникновения лесных пожаров. По мнению специалистов, причиной пожаров в подавляющем большинстве случаев является человеческий фактор и поэтому необходимо быть крайне осторожными с огнем, а также незамедлительно сообщать о любых возгораниях на природных территориях.

Между тем первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что ситуация 2010 года с торфяными пожарами в центре России не повторится. Для возникновения масштабных пожаров на торфяниках необходимо сочетание ряда природных факторов, а это маловероятно.