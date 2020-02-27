Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.02.2020 12:16
Рубрика: Криминал

Москвичей предупредили о мошенничестве при возврате эвакуированных машин

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Столичным автомобилистам следует остерегаться мошенников, которые предлагают вернуть эвакуированный автомобиль за деньги, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратора московского парковочного пространства".

Фото: iStock
Видео: В Приморье владелица иномарки легла под колеса эвакуатора

В АМПП регулярно приходят жалобы от водителей, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, на то, что им звонят незнакомцы и предлагают за деньги помочь вернуть авто. В пресс-службе уточняют, что таким способом вернуть автомобиль не получится, а звонящие не имеют никакого отношения к АМПП.

"Чаще всего такая помощь заключается в том, что звонивший оказывает услуги таксиста. Он подвозит владельца автомобиля до спецстоянки, где находится его автомобиль, и просит за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси", - отмечают в пресс-службе.

Как правило, мошенники незаконным способом получают телефон владельца авто, поэтому автомобилистам рекомендуют быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах.

Забрать авто со спецстоянки может только его владелец или представитель владельца в установленном порядке после получения решения должностного лица о возврате задержанного авто. Все подробности о том, как забрать автомобиль со спецстоянки, можно узнать на сайте parking.mos.ru или по телефону горячей линии 3210.