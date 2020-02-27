Москвичей предупредили о мошенничестве при возврате эвакуированных машин

Столичным автомобилистам следует остерегаться мошенников, которые предлагают вернуть эвакуированный автомобиль за деньги, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратора московского парковочного пространства".

В АМПП регулярно приходят жалобы от водителей, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, на то, что им звонят незнакомцы и предлагают за деньги помочь вернуть авто. В пресс-службе уточняют, что таким способом вернуть автомобиль не получится, а звонящие не имеют никакого отношения к АМПП.

"Чаще всего такая помощь заключается в том, что звонивший оказывает услуги таксиста. Он подвозит владельца автомобиля до спецстоянки, где находится его автомобиль, и просит за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси", - отмечают в пресс-службе.

Как правило, мошенники незаконным способом получают телефон владельца авто, поэтому автомобилистам рекомендуют быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах.

Забрать авто со спецстоянки может только его владелец или представитель владельца в установленном порядке после получения решения должностного лица о возврате задержанного авто. Все подробности о том, как забрать автомобиль со спецстоянки, можно узнать на сайте parking.mos.ru или по телефону горячей линии 3210.