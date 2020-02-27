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27.02.2020 21:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обещал помочь мальчику-сироте

Текст: Кира Латухина

Мальчику-сироте, который обратился к президенту во время открытия парка "Остров мечты" в Москве с просьбой вернуться к бабушке, обязательно помогут. Его дело теперь находится под контролем органов опеки и департамента соцзащиты столицы.

Среди окруживших в тематическом парке Владимира Путина ребят был и мальчик-сирота со сломанной рукой. Сотрудник охраны помог ему сделать снимок. "Что с рукой?" - спросил глава государства. "Сломана. Случайно произошло", - сказал ребенок и пожаловался, что хочет быть с бабулей, а не в детдоме. "Что мне нужно сделать?" - взмолился Миша. Один из сопровождавших главу государства записал данные мальчика, а Путин проконтролировал - не отходил, пока не увидел, что все зафиксировано на бумаге.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Оказалось, что бабушка пока не подала документы на опеку. "За бабушку мы документы собрать не сможем, но мы возьмем под контроль. Хороший мальчик, хорошая бабушка, просто нужно потерпеть и пройти эти процессуальные нормы", - пояснила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская РИА Новости.

Тринадцатилетний Миша находится в реабилитационном центре сохранения семьи. "Дело не в том, обратился мальчик к Путину или нет, это работа уже была проведена, бабушка видит ребенка 2-3 раза в неделю. Для того чтобы взять его под опеку, нужно сделать определенные действия и собрать документы. Бабушка этим занимается, но ребенок хочет быстрее, но все равно мы должны понимать, что есть процедура", - сказала омбудсмен.

Мальчик-сирота жил с бабушкой, но в семье были сложности, с которыми не удавалось справиться в течение нескольких лет, и поэтому с октября прошлого года он с бабушкой не живет, но регулярно общается. "С бабушкой мы в постоянном контакте", - сообщили в департаменте соцзащиты. "Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку", - уточнили в ведомстве.

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