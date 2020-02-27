Путин обещал помочь мальчику-сироте

Мальчику-сироте, который обратился к президенту во время открытия парка "Остров мечты" в Москве с просьбой вернуться к бабушке, обязательно помогут. Его дело теперь находится под контролем органов опеки и департамента соцзащиты столицы.

Среди окруживших в тематическом парке Владимира Путина ребят был и мальчик-сирота со сломанной рукой. Сотрудник охраны помог ему сделать снимок. "Что с рукой?" - спросил глава государства. "Сломана. Случайно произошло", - сказал ребенок и пожаловался, что хочет быть с бабулей, а не в детдоме. "Что мне нужно сделать?" - взмолился Миша. Один из сопровождавших главу государства записал данные мальчика, а Путин проконтролировал - не отходил, пока не увидел, что все зафиксировано на бумаге.

Оказалось, что бабушка пока не подала документы на опеку. "За бабушку мы документы собрать не сможем, но мы возьмем под контроль. Хороший мальчик, хорошая бабушка, просто нужно потерпеть и пройти эти процессуальные нормы", - пояснила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская РИА Новости.

Тринадцатилетний Миша находится в реабилитационном центре сохранения семьи. "Дело не в том, обратился мальчик к Путину или нет, это работа уже была проведена, бабушка видит ребенка 2-3 раза в неделю. Для того чтобы взять его под опеку, нужно сделать определенные действия и собрать документы. Бабушка этим занимается, но ребенок хочет быстрее, но все равно мы должны понимать, что есть процедура", - сказала омбудсмен.

Мальчик-сирота жил с бабушкой, но в семье были сложности, с которыми не удавалось справиться в течение нескольких лет, и поэтому с октября прошлого года он с бабушкой не живет, но регулярно общается. "С бабушкой мы в постоянном контакте", - сообщили в департаменте соцзащиты. "Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку", - уточнили в ведомстве.