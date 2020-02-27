Маршала Дмитрия Язова похоронили на военном мемориальном кладбище

Проводить маршала в последний путь приехали более полутора тысяч человек - главным образом, его родственники, друзья и сослуживцы. Отдали дань уважения прославленному военачальнику и фронтовику глава военного ведомства России Сергей Шойгу, его заместители и члены коллегии Минобороны.

Из зала для прощаний гроб с телом Язова в сопровождении роты почетного караула доставили на кладбище на орудийном лафете, который вез бронеавтомобиль "Тигр". Замминистра обороны Дмитрий Булгаков передал дочери маршала флаг России, которым был покрыт гроб. Затем тело Язова придали земле под залпы траурного артиллерийского салюта.

На церемонии прощания с Дмитрием Тимофеевичем министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что Язов всю жизнь посвятил военной службе, прошел путь от курсанта до министра обороны. По словам Шойгу, он был человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране и всему тому, что представляет из себя история государств российского и Советского Союза. Находясь на разных постах, Язов проехал всю страну, защищая ее интересы и выполняя задачи за рубежом. "В очень тяжелое время он не изменил себе, - подчеркнул министр. - Сегодня можно с уверенностью сказать, во всяком случае, я убежден в этом абсолютно, это человек, вошедший в историю нашей страны. И это уже история нашей страны".

Одним из самых выдающихся военачальников советских Вооруженных сил назвал Язова начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он напомнил, что Дмитрий Тимофеевич приписал себе год, чтобы уйти воевать в Великую Отечественную в и был дважды ранен. Язов запомнился Герасимову не только как очень требовательный к себе и подчиненным командир, который до конца выполнил свой долг. Он был еще и разносторонне подготовленным и высокоэрудированным человеком, знал много стихов и сам писал стихи, написал много книг. "Все, кто служили в то время, когда Язов был командующим и министром обороны, считают себя его учениками", - заявил начальник Генштаба.

"Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов - это человек, вошедший в историю нашей страны. И это уже история нашей страны"

А посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь вспомнил о кубинском периоде в жизни Язова. Он пришелся на очень напряженный момент - в 1962 году, в самый разгар Карибского кризиса Дмитрий Тимофеевич командовал на острове 400-м мотострелковым полком и, по словам посла, был очень близким и дорогим другом кубинского народа. Его уважали и любили за высокую военную подготовку, скромность, простоту и стремление к миру.

Дмитрий Ттимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области. В 1942-м окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году получил "красный" диплом Военной академии им. М. В. Фрунзе в 1967 году стал выпускником Академии Генерального штаба.

В 1942-1945 годах Язов командовал стрелковым взводом, а затем ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Прибалтику. После Победы остался в строю, был заместителем командира батальона в Ленинградском военном округе. Дорос до командующего Центральной группой советских войск в Чехословакии. С ноября 1980-го по июнь 1984 года руководил войсками Среднеазиатского военного округа. Неоднократно выезжал в Афганистан, где вели боевые действия сформированные в САВО подразделения

В мае 1987 года Язов был назначен министром обороны Советского Союза. Три года спустя ему присвоили звание маршала Советского Союза - он стал последним советским военачальником, получившим это высшее воинское звание. Дмитрий Тимофеевич был награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в ВС СССР" III степени, многими иностранными орденами. В 2004 его удостоили российского ордена Почета. В 2009- ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2020 году за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Язов получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Дмитрий Тимофеевич являлся почетным гражданином Омской области, в областном центре установлен его бюст.