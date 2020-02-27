В Подмосковье закрыли 90 фиктивных пунктов техосмотра

За год с участием подмосковных автобусов произошло 272 ДТП, в результате которых 30 человек погибли и более 400 получили травмы. В 118 случаях виновниками ДТП были именно водители общественного транспорта.

Каждое третье ДТП с общественным транспортом связано с недостатками улично-дорожной сети, каждое пятое - с падением пассажира в салоне. Если человек упал и получил повреждения, зафиксированные в медучреждении, - это признается ДТП, даже если водителю удалось избежать столкновения с другим транспортным средством. Но он ударил по тормозам - и пассажиры попадали.

За год сотрудники областного главка ГИБДД выявили 13,4 тысячи случаев эксплуатации общественного транспорта с техническими нарушениями. При этом документы о технической исправности у неисправного транспорта были. Откуда? А из фиктивных пунктов техосмотра, которых в Подмосковье за тот же период было обнаружено порядка 90. "Эти пункты были формальными, то есть не работали в реальности. Некоторые из них были зарегистрированы в гаражах: ни вывески, ни оборудования, ни подъезда. Регистрацию всех фиктивных пунктов техосмотра мы совместно с Российским союзом автостраховщиков аннулировали", - говорит начальник отдела технадзора УГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью Елена Шурыгина.