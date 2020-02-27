В Зарядье готовятся к инаугурации самого большого органа в Москве

В "Зарядье" назначили инаугурацию "короля инструментов" на редкую дату - 29 февраля. И это будет совсем не традиционный гала-концерт, а специально придуманный суточный шоу-марафон, главным элементом которого станет 10-минутное шоу от швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска, известного своими масштабными постановками как для Цирка дю Солей, так и церемоний закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи.

Каждый час будет проходить по пять сеансов. Всего в инаугурации примет участие 24 органиста со всего мира. Накануне ответственного дня глава "Mühleisen" Патрик Арманд, который сорок лет делает органы, рассказал в интервью "РГ" о том, как рождался новый орган для Москвы.

Первое, о чем говорят, когда речь заходит об органе зала "Зарядье", что он самый большой и претендующий на всякие рекорды. Размер инструмента - это тождество его качества и эксклюзивности звучания?

Патрик Арманд: Размер органа это не самое важное. Главное - качество звучания. Важно, чтобы каждая труба звучала правильно, как и должна звучать, будто это прекрасный певец поет не форсированно и не зажато. Звучание органа интересно тогда, если от самой тихой звучности до самой громкой было множество переходов и нюансов. Но, конечно, для зала, где планируется использовать орган вместе и с симфоническим оркестром, инструмент нужен большой. Ведь редко, когда в концертном зале очень хорошая акустика, такая как в "Зарядье". И все это, вкупе с лучшим органистам мира, представит уникальную возможность исполнять самый разнообразный репертуар.

Орган - самый дорогой из современных музыкальных инструментов, и самый сложный в эксплуатации...

Патрик Арманд: Мой отец - тоже органостроитель, говорил, что орган не дорогой, просто нужно иметь достаточно денег, чтобы его оплатить. Если посчитать количество часов, которые потрачено на его изготовление, и разделить сумму на количество часов, то получается на самом деле очень небольшая сумма. На этот орган мы потратили практически сорок тысяч часов.

И каждый год одну неделю, когда будет орган проходить комплексную профилактику, настраиваться полностью. Это моя работа. Но органу, как и любому другому музыкальному инструменту, нужен и ежедневный уход. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые будут заниматься его обслуживанием, присутствовали в момент монтажа инструмента и умели на нем играть. Все эти условия и прописаны в контракте компании "Mühleisen" с "Зарядьем", так как это единственная возможность дать инструменту счастливую и долгую жизнь.

Какими профессиональными компетенциями должны обладать те, кто отвечают за сохранность органа?

Патрик Арманд: В идеале иметь прекрасный музыкальный слух и успешный опыт в этой профессии. Ведь органу надо всегда и к местному климату привыкнуть, и все его механизмы должны "сработаться" в этом многотонном организме. Обычно на этот трудоемкий и ответственный процесс уходит полтора, два года.

Можно ли считать органы в Концертном зале Мариинского театра и "Зарядья" родственными?

Патрик Арманд: В некотором смысле. Но все-таки разница существенна, так как зал "Зарядье" больше Мариинского и орган тоже. В Мариинском театре сорок регистров, а здесь 85. Орган - это всегда нечто единственное. Другого такого органа нет в мире. Хотя в данном случае оба зала возведены по проекту известного инженера-акустика Ясухиса Тоёта, а орган в Петербурге полностью построен по проекту Даниэля Керна. Он же разработал концепцию звучания и сделал всю прединтонировку - фабричную настройку труб для инструмента в Москве. И до трагической гибели Даниэля мы вместе работали над этим инструментом. И сейчас мы постарались продолжить и воплотить его замысел, на сколько это было возможно. Были моменты, когда мы задумывались, как бы поступил Даниэль Керн: выбрал звучание громче или тише…

Насколько серьезна в экономическом и художественном планах конкуренция среди органных фирм сегодня в мире?

Патрик Арманд: Ныне конкуренция очень сильная, но не оттого, что в мире очень много компаний. На самом деле очень мало фирм, которые могут сделать орган таких размеров, как в "Зарядье". Но надо признать, что и потребность в инструментах подобного масштаба мизерная. Но у "Mühleisen" следующие два года уже полностью расписаны. Вся наша работа во Франции. Мы строим новый орган для региона Бордо. Еще у нас запланировано две реставрации в Версале. Реставрации крайне важны для развития современного органостроения, потому что реставрация - шанс открыть заново какие-то ценные секреты старых мастеров.

Почему, на ваш взгляд, создается мало современной музыки для органа?

Патрик Арманд: Да, это действительно так. И чаще исполняются самые разные переложения. Но сегодня у меня есть ощущение, что ситуация понемногу меняется, в Европе так точно. Надеюсь, и в России появление нового органа вдохновит композиторов на создание шедевров. Ведь инструмент, обладающий таким огромным разнообразием возможностей, создает невероятную палитру для творчества.

Кстати

Генеральный директор зала "Зарядье" Ольга Жукова представляет Ладу Лабзину - главного органиста и хранителя нового органа:

- Я долго искала главного органиста и руководителя органной службы для нашего "Короля инструментов". Ездила на концерты - слушала, встречалась с органистами, органными мастерами, экспертами - органный мир очень тесный, все друг друга знают. Не скрою, многие музыканты хотели попасть на это место. Думаю, в Ладе Лабзиной есть все необходимые качества. Заслуженная артистка Республики Татарстан, выпускница Казанской консерватории, победительница крупных международных конкурсов. Лада, что не маловажно, не только замечательно знает строение органа, она прекрасный музыкант, концертирующий органист - человек, полностью отдающийся своему делу.

Цифры

Инструмент станет самым большим в Москве и одним из крупнейших в Европе. Вес всей органной конструкции около 40 тонн. Орган имеет 85 регистров и всего 5872 трубы. На фасаде инструмента размещены 135 труб, внутри инструмента - 5737 труб разной формы и длины: самая большая 7 метров, маленькая - 5 сантиметров. Также есть клавиатурная консоль из четырех мануалов (61 клавиша) и мобильная консоль с четырьмя мануалами (32 клавиши) и два игровых стола.