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27.02.2020 13:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казани рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

У восьми россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, отсутствуют внешние симптомы заболевания новым коронавирусом. Об этом на брифинге в доме правительства Татарстана сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, состояние всех находящихся на карантине удовлетворительное, у них нет ни повышенной температуры, ни кашля. Пациенты, у которых было подтверждено наличие коронавируса COVID-19, переносят заболевание в легкой форме.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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- У них нет повышенной температуры, нет кашля, нет насморка. Это тот максимум, который мы можем предоставить. Есть понятие врачебной тайны, есть понятие охраны личной жизни. Эти люди не хотят, чтобы публично озвучивалось, кто там сейчас находится, и каково здоровье конкретно каждого человека. В целом ситуация абсолютно удовлетворительная, - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Она добавила, что в больнице созданы максимально комфортные условия, для общения с близкими по интернету находящимся на карантине выданы планшеты.

- Надеюсь, что по завершении 14-дневного карантина эти люди смогут вернуться к своим близким. У всех пока на сегодняшний день речь идет о двухнедельном карантине. Дальше будет уже врачебный консилиум определять, - отметила Галимова.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у троих человек, доставленных в столицу РТ с Diamond Princess, был диагностирован коронавирус COVID-19. Они находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Все помещенные на карантин бывшие пассажиры круизного лайнера размещены в отдельных боксах и контактируют только с врачами, которые также не покидают пределы больницы. Состояние здоровья медперсонала клиники тоже находится под контролем.

Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Распространение коронавируса COVID-19

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