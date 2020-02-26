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26.02.2020 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
У троих из восьми россиян, доставленных с круизного лайнера Diamond Princess в инфекционную клинику Казани, подтвердилось наличие коронавируса COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, диагноз был подтвержден несколькими вирусологическими методами. За всеми заболевшими, а также гражданами, находящимися на карантине, ведется постоянное медицинское наблюдение.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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- Температура у всех нормальная, клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз "новая коронавирусная инфекция", - цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

Между тем власти Татарстана исключили возможность распространения COVID-19 за пределы больницы в Казани. Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, медучреждение соответствует всем стандартам и требованиям, связанным с изоляцией любой инфекции. Весь персонал клиники, в том числе и задействованный в работе с эвакуированными с Diamond Princess, имеет высокую квалификацию.

Напомним, в ночь на 23 февраля восемь граждан России были эвакуированы с борта круизного лайнера в Казань, поскольку четверо из них являются уроженцами Татарстана. Каждый из бывших пассажиров Diamond Princess находится в отдельной палате.

Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама Правительство Роспотребнадзор ПФО Татарстан Казань Распространение коронавируса COVID-19

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