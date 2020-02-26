У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

По ее словам, диагноз был подтвержден несколькими вирусологическими методами. За всеми заболевшими, а также гражданами, находящимися на карантине, ведется постоянное медицинское наблюдение.

- Температура у всех нормальная, клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз "новая коронавирусная инфекция", - цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

Между тем власти Татарстана исключили возможность распространения COVID-19 за пределы больницы в Казани. Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, медучреждение соответствует всем стандартам и требованиям, связанным с изоляцией любой инфекции. Весь персонал клиники, в том числе и задействованный в работе с эвакуированными с Diamond Princess, имеет высокую квалификацию.

Напомним, в ночь на 23 февраля восемь граждан России были эвакуированы с борта круизного лайнера в Казань, поскольку четверо из них являются уроженцами Татарстана. Каждый из бывших пассажиров Diamond Princess находится в отдельной палате.