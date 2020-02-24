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24.02.2020 13:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане рассказали о состоянии пассажиров Diamond Princess

Состояние восьми пассажиров туристического судна Diamond Princess, находящихся на карантине в Казани, оценивается как хорошее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас находится в японском порту Иокогама, в начале февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV). На борту находились 3711 человек, из которых заразились около 700, трое скончались. В числе пассажиров также были 24  гражданина России, восемь из которых были эвакуированы. Поскольку четверо из них являются уроженцами Татарстана, было принято решение эвакуировать всех россиян в Республиканскую инфекционную больницу Казани. Накануне борт МЧС доставил их из Токио в столицу республики. Сейчас они находятся в карантине. Как ранее сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, у троих из них был выявлен коронавирус, протекающий в легкой форме.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Как уточнил главный врач инфекционной больницы Марат Гатауллин, ни у кого из восьми поступивших не выявлено повышения температуры. Также не зафиксированы катаральные проявления - покраснение глаз, носа, насморк, влажный кашель, воспаления верхних и нижних дыхательных путей. Врачи оценивают их состояние как хорошее.

По словам Гатауллина, в карантине ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние врачей, задействованных в данной работе, также контролируется - они работают в средствах индивидуальной защиты, за каждым установлено медицинское наблюдение. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова ранее сообщала, что все пассажиры помещены в отдельные боксы. Инфекционный корпус, где оборудован карантин, находится под охраной Росгвардии.

Вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число заразившихся в Китае выросло до 77 тысяч человек, погибли 2,6 тысячи. Еще 25 тысяч человек выздоровели. За пределами КНР случаи заражения выявлены в 29 странах, в том числе в России. Ранее на территории Забайкальского края и Тюменской области инфекция была выявлена у двоих граждан Китая. Заболевание протекало у них в легкой форме, они вылечились и были выписаны. Заразившиеся на круизном лайнере являются первыми россиянами, у которых выявлен новый коронавирус.

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