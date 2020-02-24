В Великобритании число зараженных коронавирусом достигло 13

У четырех человек из 32 эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Великобританию обнаружен коронавирус COVID-19. В результате общее число зараженных в этой стране увеличилось до 13.

Об этом в воскресенье заявил главный санитарный врач Крис Уитти. По его словам, заболевшие размещены в специальных инфекционных центрах, пишет РИА Новости. Великобритания в субботу эвакуировала группу своих граждан с круизного лайнера, находящегося в японскому порту Иокогама.

Напомним, судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт третьего февраля. На нем сразу ввели карантин из-за того, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Всего на борту находились 3711 человек. Ситуация с коронавирусом COVID-19 на лайнере Diamond Princess остается тяжелой. Заразились почти семьсот человек, трое скончались.