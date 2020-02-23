В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess

В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, сообщает издание "Санкэй симбун" со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Пожилой японец умер от пневмонии. Сведений о его заражении коронавирусом COVID-19 не имеется. По последним данным, опасная инфекция выявлена у 691 пассажира и члена экипажа судна Diamond Princess, из которых 36 человек находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем ситуация с распространением коронавируса на территории Японии остается крайне напряженной. Количество зараженных коронавирусом в стране достигло 838 человек. Заболевшие выявлены в шестнадцати из 47 префектур островного государства. При этом больше всего случаев зарегистрировано в столичном Токио (29 человек) и северном губернаторстве Хоккайдо (26 человек).