Почему коронавирус особенно опасен в странах со слабым здравоохранением

Обеспокоенность ВОЗ, по словам доктора Гебрейесуса, вызвали сообщения из Южной Кореи и Италии, где увеличилось количество инфицированных и зафиксированы смертельные случаи.

"Также вызывает озабоченность и то, как этот вирус сейчас распространяется в другие части мира, - отметил глава ВОЗ. - Мы особенно обеспокоены ростом числа случаев заболевания в Исламской Республике Иран, где в настоящее время зарегистрировано 18 случаев и четыре случая смерти только за последние два дня".

Он сообщил, что ВОЗ поставила наборы для тестирования в Иран, а также другие страны.

При этом, по мнению доктора Гебрейесуса, "окно возможностей по сдерживанию распространения коронавируса сужается", и он призвал все страны инвестировать в противоэпидемические мероприятия, чтобы избежать пандемии.

Особенно опасно, по его мнению, распространение инфекции в странах, имеющих слабые системы здравоохранения. "Мы знаем, что более 80 процентов пациентов имеют легкое течение заболевания и выздоравливают. Но другие 20 процентов пациентов имеют тяжелые или критические заболевания, начиная от одышки до септического шока и полиорганной недостаточности. Этим пациентам требуется интенсивная терапия с использованием такого оборудования, как аппараты для респираторной поддержки, которого, как вы знаете, не хватает во многих африканских странах. И это повод для беспокойства", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что ВОЗ будет поддерживать страны в противостоянии коронавирусу. "Мы опубликовали План стратегической готовности и реагирования с призывом выделить 675 миллионов долларов США на поддержку стран, особенно тех, которые наиболее уязвимы", - отметил доктор Гебрейесус.