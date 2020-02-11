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11.02.2020 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени выписали после выздоровления студентку, у которой нашли коронавирус

Текст: Татьяна Воробьева

Китайская студентка Тюменского индустриального университета, которую ранее госпитализировали с диагнозом "инфекция, вызванная новым коронавирусом", выписана из стационара.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Как передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, анализы подтверждают, что девушка выздоровела. "Она не представляет опасности для окружающих людей и может вернуться к занятиям", - говорится в сообщении штаба.

"В отношении китаянки было обычное симптоматическое лечение, как при любом ОРВИ, так как течение болезни у нее проходило в легкой клинической форме", - прокомментировала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Студентов из КНР, которые летели 28 января по маршруту Пекин-Новосибирск-Тюмень и контактировали с девушкой, вскоре также выпишут: результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.

Между тем

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек. Всего на сегодня по всему миру насчитывается 1018 умерших от болезни, 4045 выздоровевших, 43108 инфицированных, из них 31728 в провинции Хубэй.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Распространение коронавируса 2019-nCoV РГ-Видео

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