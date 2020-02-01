Все биопробы на коронавирус, взятые у спутников заболевшей китайской студентки и отправленные на исследование в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, показали отрицательный результат. Об этом сегодня на брифинге заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Повторный анализ будет сделан на 10-й день после госпитализации.

- У близоконтактных лиц отсутствуют клинические проявления. Возможные контактные лица (имеются ввиду студенты и сотрудники Тюменского индустриального университета) находятся под меднаблюдением. Группа студентов из КНР прилетела 28 января по маршруту Пекин-Новосибирск-Тюмень. Девушка была в маске, в комнату общежития не проходила. Комендант сразу изолировала ее в отдельное помещение, откуда бригада "скорой" отвезла пациентку в инфекционную больницу. Она лежит в отдельной палате-боксе, заболевание протекает в легкой форме, - поделилась подробностями специалист Роспотребнадзора.

По словам Галины Шарухо, губернатором Тюменской области утвержден план организационных санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции, создан оперативный штаб. Усилен санитарный контроль в аэропорту Рощино, введен режим дезинфекции на предприятиях торговли, транспорта, в медицинских организациях. На больших видеоэкранах на улице, в МФЦ, торговых центрах и поликлиниках населению объясняют, как предотвратить заражение гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Тест-систем и медицинских масок в регионе достаточно.