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01.02.2020 12:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские врачи рассказали о состоянии студентки с коронавирусом

Текст: Наталия Швабауэр

Китайская студентка, у которой обнаружили коронавирус, чувствует себя прекрасно, принимает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Температура пациентки на момент осмотра была 37,1 градуса. Об этом сообщили сотрудники тюменской областной инфекционной больницы сегодня во время брифинга.

- Девушка приехала в Тюмень из Китая 28 января и сразу заболела, обратилась в больницу с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось. Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказала Ольга Сиюткина, главный врач Областной клинической инфекционной больницы.

Фото: AP Photo/Arek Rataj
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Вместе с заболевшей студенткой было госпитализировано еще четверо молодых людей, с кем она контактировала. У них каких симптомов не проявилось, анализы на коронавирус показали отрицательный результат, но они тоже остаются под наблюдением врачей. Инкубационный период у коронавирусной инфекции составляет 14 дней. Больница работает в штатном режиме, все остальные пациенты, которым показано лечение, его продолжают.

Ксения Степанова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, пояснила журналистам, что коронавирусная инфекция достаточно неустойчива во внешней среде, процент ее среди всех ОРВИ, встречающихся в РФ, невысок.

- Беспокоиться не стоит, мы принимаем все противоэпидемические меры, местных случаев заболевания нет, только завозные. Коронавирус может передаваться только при тесном контакте с тем, кто непосредственно был в Китае. Профилактика - такая же, как при обычных ОРВИ: мытье рук, ополаскивание горла, промывание носа, влажная уборка минимум два раза в неделю, ежедневное проветривание и употребление витаминов. Может, каких-то иммуномодулирующих средств, и не более, - пояснила специалист.

И напомнила, что в регионе продолжается сезонный подъем ОРВИ и гриппа, поэтому при появлении симптомов - кашля, насморка, температуры - взрослым и детям следует обращаться в поликлинику по месту прикрепления.

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