В Перми уволилась заведующая детсадом, где включили песню про алкоголь

После скандала в Перми, где во время праздника Масленицы в детском саду включили песню про "водку, пиво и вино", уволилась его заведующая Светлана Бурцева. Об этом сообщает департамент образования Перми.

В ведомстве уточняется, что она уволилась по собственному желанию. Ранее ей был объявлен выговор.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором воспитанники детского сада во время праздника веселятся под масленичную песню, где содержатся строки про алкоголь.

По итогам служебной проверки выяснилось, что организатором мероприятия была частная компания, а не коллектив детсада. В адрес управления Роспотребнадзора по региону и фирмы направлена претензия о некачественном оказании услуги.

Тем не менее, по мнению департамента образования, ответственность за то, что происходит на территории дошкольного учреждения, лежит на руководителе.