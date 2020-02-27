В Прикамье осужден похититель бизнесмена

В Чусовом Пермского края вынесли приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что в июле 2018 года трое лиц, вооруженных электрошокером, угрожая и применяя насилие в отношении предпринимателя, похитили его, увезли в багажнике машины и заперли в гараже. Там обвиняемый обозначил условия освобождения потерпевшего - требовал передать имущество и денежные средства общей суммой 4 миллиона рублей. На сделку бизнесмен не согласился и после того, как похититель ушел, самостоятельно смог сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Доказательства, собранные следствием по этому делу, оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он будет отбывать наказание 8 лет в колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее "РГ" писала про похожий случай в Перми. Трое злоумышленников похитили человека, надев на голову мешок, удерживали в бане и требовали выкуп в 12 миллионов рублей. Осудили всех троих: они получили от 8 до 10 лет в колонии строгого режима и крупные штрафы.