Новости

Софийский университет лишил пособников Гитлера почетных званий 09:48
Попавший в ДТП хоккеист Бучневич посоветовал фанатам пристегиваться в машине 09:48
Малкин в 900-м матче за "Питтсбург" отметился голевой передачей 09:29
В Прикамье осужден похититель бизнесмена 09:26
Саудовская Аравия ввела запрет на религиозный туризм из-за коронавируса 09:25
В Самаре проверят заражение детей в школе туберкулезом 09:23
В США зафиксирован первый случай COVID-19 "неустановленного происхождения" 09:14
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера 09:13
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП 09:10
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Дании 09:08
В Приморье чиновник заплатит 2,2 млн за получение взятки 08:50
Экипажу круизного лайнера Diamond Princess разрешили сойти на берег 08:34
Сбитая автобусом на переходе пермячка отсудила 300 тысяч рублей 08:26
Коронавирус не помеха. Женевский автосалон состоится 08:25
Популярный напиток назвали виновником высокого уровня жира в крови 08:20
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА 08:18
В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире 07:40
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи 06:55
ВВС Индии доставили из Уханя в Нью-Дели 112 человек 06:51
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ 06:41
Лагерь боевиков обнаружен на раскопках древнего города Эбла в Сирии 06:14
США и Южная Корея отложили военные учения из-за COVID-19 05:53
На Гаити шесть человек получили ранения в результате стрельбы на карнавале 05:42
Турпоток из России в Турцию в январе вырос на 42 процента 05:18
В Германии военную базу закрыли из-за симптомов коронавируса у солдата 05:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье осужден похититель бизнесмена

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

В Чусовом Пермского края вынесли приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Пермскому краю.

В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива

Следствием установлено, что в июле 2018 года трое лиц, вооруженных электрошокером, угрожая и применяя насилие в отношении предпринимателя, похитили его, увезли в багажнике машины и заперли в гараже. Там обвиняемый обозначил условия освобождения потерпевшего - требовал передать имущество и денежные средства общей суммой 4 миллиона рублей. На сделку бизнесмен не согласился и после того, как похититель ушел, самостоятельно смог сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Доказательства, собранные следствием по этому делу, оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он будет отбывать наказание 8 лет в колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее "РГ" писала про похожий случай в Перми. Трое злоумышленников похитили человека, надев на голову мешок, удерживали в бане и требовали выкуп в 12 миллионов рублей. Осудили всех троих: они получили от 8 до 10 лет в колонии строгого режима и крупные штрафы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих