Арестованы полицейские, применившие электрошокер к жителю Иркутска

Бывшие сотрудники патрульно-постовой службы, применившие к жителю Иркутска электрошокер, отчего он умер, взяты под стражу, сообщили в следственном комитете по Иркутской области.

- Им предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло ночью 15 февраля в Иркутске. Водитель такси не смог разбудить заснувшего 24-летнего пассажира. Он обратился за помощью к сотрудникам полиции, и те применили к спящему электрошокер, в результате пассажир скончался. После внутренней проверки полицейские были уволены из органов МВД.