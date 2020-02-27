Трое омичей выбивали извинения саперной лопатой и электрошокером

Центральный районный суд Омска вынес приговор трем жителям города, которые пытали людей с применением саперной лопаты, пневматического пистолета и электрошокера. Как рассказали в пресс-службе суда, таким образом троица якобы выбивала извинения в адрес неустановленного лица.

Они договорились с "заказчиком", что получат за свои услуги от 3 до 5 тысяч рублей, а доказательством выполненной работы послужит запись с камеры мобильного телефона. Исполнять свою часть уговора омичи принялись весьма жестокими методами. В уголовном деле два эпизода избиений. Осужденные вывозили жертву на пустырь, наносили множественные удары ногами и орудиями пыток, а также угрожали пневматическим пистолетом.

По одному из эпизодов все трое признаны виновными в нанесении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По второму в ходе судебного процесса квалификация была смягчена.

Кроме того, в отношении двоих осужденных был учтен ряд смягчающих обстоятельств, в том числе слабое состояние здоровья и помощь следствию. В итоге они были приговорены к 3,5 годам колонии строгого режима, еще один фигурант дела получил шесть лет колонии особого режима.