В Новосибирске вышедший по УДО экс-директор НИИТО снова арестован

Центральный районный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего директора клиники НИИТО Михаила Садового, он отправлен под домашний арест до 27 апреля. Как рассказали "РГ" в пресс-службе суда, профессор Садовой обвиняется в присвоении или растрате, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере.

По предварительным данным, речь идет о хищениях на сумму около полумиллиарда рублей при госзакупках. Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Это уже второе уголовное дело в отношении Садового - в начале февраля он был условно-досрочно освобожден из колонии, где оказался по приговору суда в прошлом году.

Тогда его обвиняли в присвоении порядка десяти миллионов рублей благодаря махинации с премиями подчиненных. Михаил Садовой частично признал свою вину, утверждая, однако, что всеми финансовыми делами заведовал научный консультант клиники.