Новости

В Липецке убили ребенка судьи 11:25
В Новосибирске вышедший по УДО экс-директор НИИТО снова арестован 11:14
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности 11:14
Стартовали виртуальные туры в гостиницу "Националь" и особняк Морозова 11:12
В Калининграде объявили в розыск троих подростков 11:10
В Элисте началось обследование поврежденного взрывом газа дома 11:04
Делегация Совета Федерации России посетит Беларусь 5-6 марта 11:04
Видео: В Приморье владелица иномарки легла под колеса эвакуатора 11:00
Собянин: Режим изоляции как средство защиты от коронавируса касается всех 10:59
Пропавших в Черном море подростков начали искать водолазы 10:59
Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании со своим возлюбленным 10:58
Российский боец Евлоев попал в ДТП и снялся с турнира UFC в Лас-Вегасе 10:57
Ушел из жизни автор "Сахары" Клайв Касслер 10:53
В Москве пройдет Неделя российского бизнеса 10:50
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России 10:44
Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение Реймера 10:41
Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты 10:41
Курганца приговорили к девяти годам колонии за призывы к террору 10:36
Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру 10:36
Какие автомобили шли на экспорт из России в 2019 году 10:22
Путин ответил на вопрос о двойниках 10:17
Минздрав КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае 10:11
Стратегическая авиация РФ показала свое оружие 10:09
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму 10:05
В России вырос объем авиаперевозок 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске вышедший по УДО экс-директор НИИТО снова арестован

Текст: Никита Зайков

Центральный районный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего директора клиники НИИТО Михаила Садового, он отправлен под домашний арест до 27 апреля. Как рассказали "РГ" в пресс-службе суда, профессор Садовой обвиняется в присвоении или растрате, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере.

Суд продлил экс-губернатору Ишаеву домашний арест

По предварительным данным, речь идет о хищениях на сумму около полумиллиарда рублей при госзакупках. Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Это уже второе уголовное дело в отношении Садового - в начале февраля он был условно-досрочно освобожден из колонии, где оказался по приговору суда в прошлом году.

Тогда его обвиняли в присвоении порядка десяти миллионов рублей благодаря махинации с премиями подчиненных. Михаил Садовой частично признал свою вину, утверждая, однако, что всеми финансовыми делами заведовал научный консультант клиники.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих