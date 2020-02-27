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27.02.2020 06:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Между стретчингом и кроссфитом

В Омске растет популярность фитнес-клубов
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 42(8096)
За последний год почти на шесть процентов выросло число омичей, занимающихся фитнесом. На четыре процента больше стало клубов, где можно приобрести абонемент - в справочнике "2ГИС" указано уже 168 адресов.
Клиенты все более тяготеют к специализированным клубам в шаговой доступности, с небольшими залами, рассчитанными на узкий контингент тренирующихся. Фото: Татьяна Кравченко Клиенты все более тяготеют к специализированным клубам в шаговой доступности, с небольшими залами, рассчитанными на узкий контингент тренирующихся. Фото: Татьяна Кравченко
Клиенты все более тяготеют к специализированным клубам в шаговой доступности, с небольшими залами, рассчитанными на узкий контингент тренирующихся. Фото: Татьяна Кравченко

Бум фитнеса в Омске сопровождается существенными структурными изменениями. Крупные сетевые компании обросли филиалами в разных округах города. А вот хабы, рассчитанные на привлечение широкой публики, теряют актуальность (два павильона, построенные в бойких местах год назад, до сих пор не открыты). Клиенты все более тяготеют к специализированным клубам в шаговой доступности, с небольшими залами, рассчитанным на узкий контингент тренирующихся, утверждают эксперты.

Фото: iStock
В Омске фитнес-клуб отказал клиенту в скидке из-за лишего веса

Сейчас, когда повсеместно идут активные акции по продаже абонементов, очевидно, что в среднем цены остаются стабильными. Годовой безлимит можно купить за пять-шесть тысяч рублей и посещать тренировки шесть раз в неделю едва ли не круглосуточно.

- За последние семь лет фитнес-услуги подорожали в среднем на тридцать-сорок процентов, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель одного из омских клубов Елена Тыщенко. - Рост главным образом связан с дорожающими арендой, "коммуналкой", тренажерами. Чтобы привлечь клиентов, новые игроки рынка пытаются демпинговать. Однако омичам уже есть с чем сравнивать. И если условия не соответствуют общепринятым, залы будут пустовать.

Федеральные сети в Омске представлены слабо. Но даже одна точка, расположенная на окраине левобережья, привлекает толпы посетителей, а также лучших тренеров. Феномен объясняется просто.

- В подавляющем большинстве тренеры отдают клубам не менее половины выручки, при этом их обязывают нести значительную общественную нагрузку. Такая система не стимулирует профессиональный рост, - поясняет мастер спорта Максим Сергеев. - В левобережном клубе все иначе. Тренер платит равнозначный аренде взнос, получает возможность самостоятельно распоряжаться рабочим временем. И это подходящая среда для внедрения новых методик, экспериментов, что так любят поклонники фитнеса, особенно молодые.

Если несколько лет назад клубы дифференцировались по ценовому признаку, то теперь границы стираются. Премиум-заведения приблизились к "народным".

- Омичи, в отличие от жителей столиц, оказались не готовы дорого платить за улучшенный сервис. И отдают предпочтение клубам средней ценовой категории, активно применяющим ребрендинг, предлагающим качественное оборудование, устраивающим квалификационные соревнования. Поэтому элите пришлось снизить цены, понизив статус, - поясняет Максим Сергеев. - В результате образовался один сегмент клубов, которые контролируют рынок. Остальным, чтобы развиваться, остается выбрать подходящую франшизу и работать в той или иной сетевой команде.

Если еще совсем недавно основным спросом у омичей пользовались "качалки", то теперь это кроссфит, единоборства, групповая йога и танцевальные программы. В последнее время многие клубы делают ставку на женскую аэробику, внедряют специальные программы для школьников, студентов, пенсионеров.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Почему в Петербурге закрываются фитнес-клубы

- Наш клуб ориентирован на гармоничное развитие, похудение и лечебную физкультуру для тех, кому за сорок. В залах установлено специальное гидравлическое оборудование, которое работает плавно, исключая ударную нагрузку на суставы и позвоночник, - отмечает Елена Тыщенко. - У девушек пользуются спросом танцевальные проекты, а также тренировки в стиле тай-бо (с элементами боя), стретчинг (комплекс упражнений на растяжку и гибкость). Мы на рынке уже семь лет, но каждый год приходится что-то менять, обновляться. Это одно из условий стабильности. В последние годы в списке наших постоянных клиентов - 250-300 женщин самого разного возраста.

В цокольных этажах домов в спальных районах открываются студии, ориентированные на определенный вид тренировок. Этот бизнес больших денег не приносит, но позволяет предпринимателям приобретать оборудование в лизинг, делать ремонт.

В этом, кстати, может помочь омский кластер социальных инноваций. Сотрудничающие с ним спортивно-оздоровительные центры могут рассчитывать на помощь в продвижении проектов, юридическом сопровождении, а также на финансовую поддержку.

Между тем

Омские фитнес-клубы испытывают острый кадровый голод. Большинству из них требуются не просто молодые дипломированные специалисты, а универсалы, способные совмещать обязанности тренера, менеджера, консультанта и даже тамады на праздниках.

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