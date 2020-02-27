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27.02.2020 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из колонии не вышел

Прокурор обжаловал освобождение бывшего главы тюремного ведомства
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Прокуратура не согласилась с судебным решением, согласно которому экс-директор ФСИН России Александр Реймер исправился и может быть отпущен из колонии. Ходатайство бывшего главного тюремщика страны об условно-досрочном освобождении 20 февраля удовлетворил Центральный районный суд Калининграда.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В одной из колоний региона Реймер отбывает восьмилетний срок за аферу с хищениями государственных средств при закупке электронных браслетов слежения.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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В Генпрокуратуре России вчера сообщили, что калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал решение суда о досрочном освобождении Реймера.

В Генпрокуратуре напомнили, что прокурор изначально возражал против удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении. Ущерб от неправомерных действий бывшего директора ФСИН до сих пор не возмещен.

Решение суда об освобождении должно было вступить в силу через 10 дней после его принятия. Надзорное ведомство успело его оспорить. "До рассмотрения вышестоящим судом апелляционного представления прокурора Александр Реймер продолжит находиться в исправительном учреждении", - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, бывший главный тюремщик страны в июне 2017 года был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Преступная группа, которую, по данным следствия, возглавлял Александр Реймер, в 2010-2012 годах похитила более 1,2 миллиарда рублей. Эти средства были выделены тюремному ведомству из бюджета на закупку электронных браслетов для домашних арестантов.

Только по одному из госконтрактов было выявлено завышение цены поставляемых изделий со 170 млн до 900 млн рублей. Бюджетные средства перечислялись с расчетных счетов самарского УФНС на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками преступной схемы.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Установлено, что чиновники из ФСИН закупили устройства слежения в разы дороже рыночной цены. Вместо 19 тысяч рублей каждый браслет обошелся государству в 108-128 тысяч.

Задержали Реймера и его сообщников весной 2015 года и сразу же заключили под стражу. В общей сложности к настоящему моменту Реймер отбыл около 5 лет из назначенных восьми.

В августе 2018 года ФСИН отсудила у Реймера и других фигурантов дела 2,2 миллиарда рублей - именно такой ущерб понесло тюремное ведомство от махинаций.

Какую сумму удалось взыскать в счет ущерба, не уточнялось. Известно только, что по решению суда были арестованы некоторые активы Реймера.

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