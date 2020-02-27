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27.02.2020 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Сочи с самолета сняли пьяного пассажира

Текст: Ирина Белова

В аэропорту Сочи с вылетающего в Санкт-Петербург рейса сняли нетрезвого 34-летнего жителя Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Фото: iStock
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Информация поступила в дежурную часть линейного отдела полиции от диспетчера аэропорта. Он сообщил, что при посадке в самолет одного из пассажиров из-за состояния алкогольного опьянения по решению экипажа воздушного судна отстранили от полета.

К борту самолета направили наряд патрульно-постовой службы полиции. Пассажира доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи, а затем на медицинское освидетельствование, результаты которого оказались положительными.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Ему грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей или арест до 15 суток.

Напомним, на прошлой неделе в Сочи суд оштрафовал женщину за дебош в самолете по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ей штраф в тысячу рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Дебоши в самолетах

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