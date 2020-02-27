В Элисте началось обследование поврежденного взрывом газа дома

В Элисте началось комплексное обследование девятиэтажного дома, поврежденного в результате взрыва газовоздушной смеси. Диагностика конструкций и стен проводится с помощью доставленного из Ростовской области комплекса "Стрела-П".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Калмыкии, здание жилого многоквартирного дома визуально обследовано и существенных повреждений не выявлено. По итогам более детального инструментального обследования и определения степени повреждения многоэтажки будут приняты решения о сроках ремонта и заселения жильцов в свои квартиры. Результаты экспертизы будут известны через пять часов.

Напомним, что вечером 26 февраля на восьмом этаже дома №15 второго микрорайона Элисты произошел взрыв газа. В результате ЧП обгорел 50-летний мужчина, который был госпитализирован. Спасатели эвакуировали 220 человек, в том числе 90 детей. На месте обрушения введен режим ЧС.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ привлечены 106 человек и 29 единиц техники.