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27.02.2020 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Элисте началось обследование поврежденного взрывом газа дома

Текст: Николай Грищенко
Фото: МЧС РФ по Калмыкии Фото: МЧС РФ по Калмыкии
Фото: МЧС РФ по Калмыкии

В Элисте началось комплексное обследование девятиэтажного дома, поврежденного в результате взрыва газовоздушной смеси. Диагностика конструкций и стен проводится с помощью доставленного из Ростовской области комплекса "Стрела-П".

Фото: Главное управление по Ростовской области
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Калмыкии, здание жилого многоквартирного дома визуально обследовано и существенных повреждений не выявлено. По итогам более детального инструментального обследования и определения степени повреждения многоэтажки будут приняты решения о сроках ремонта и заселения жильцов в свои квартиры. Результаты экспертизы будут известны через пять часов.

Напомним, что вечером 26 февраля на восьмом этаже дома №15 второго микрорайона Элисты произошел взрыв газа. В результате ЧП обгорел 50-летний мужчина, который был госпитализирован. Спасатели эвакуировали 220 человек, в том числе 90 детей. На месте обрушения введен режим ЧС.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ привлечены 106 человек и 29 единиц техники.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста Взрывы газа в домах

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