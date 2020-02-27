Новости

В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников 18:45
СК объявил о предъявлении Дмитрию Захарченко новых обвинений во взятках 18:41
В Союзном государстве расширят программу лечения позвоночника у детей 18:39
В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова 18:31
Путин наградил Муравьеву и Антонова 18:30
Создан прибор, определяющий рак пищевода по запаху 18:28
Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности 18:13
Ученые рассказали, как аномальная зима повлияла на белых медведей Арктики 18:10
Нейросеть впервые раскрасила видео жизни Москвы 1896 года 18:10
В Турции нашли недостающие фигурки 5000-летней настольной игры 18:05
Археологи раскопали "город мастеров" 18:01
В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве 18:00
Обогнать любой ценой: Camaro спихнул с трассы мешавшие ему пикап и фуру 18:00
Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана 17:49
У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус 17:46
Летчики Балтфлота под Калининградом разбомбили "противника" 17:44
В аэропорту Сочи с самолета сняли пьяного пассажира 17:30
Из нижегородского транспорта запретили высаживать детей-безбилетников 17:28
Доходы бюджета от инвестирования ФНБ выросли на треть 17:26
Провериться на коронавирус в Москве можно только по направлению от врача 17:25
Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов 17:19
В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста 17:15
Количество инфицированных коронавирусом в Греции увеличилось до трех 17:14
Российский барк "Крузенштерн" зашел в порт Монтевидео 17:13
Песков пояснил слова Путина про зарубежные активы СССР 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 18:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников

Текст: Илья Изотов (СИмферополь)
Эскиз МБУ "Зеленстрой" вышел в лидеры. Фото: Пресс-служба администрации Ялты Эскиз МБУ "Зеленстрой" вышел в лидеры. Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Эскиз МБУ "Зеленстрой" вышел в лидеры. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В Ялте специальная комиссия подвела итоги объявленного администрацией конкурса на лучшую эмблему для муниципальных дворников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Эскизы принимались в течение месяца от всех желающих. Свои варианты представили департамент архитектуры, МБУ "Зеленстрой", рекламное агентство "Александра" и официальный экипировщик российских спортсменов-олимпийцев Zasport.

Фото: iStock
В Ялту на бал дворников приедут участники из Ниццы и Баден-Бадена

Члены комиссии остановились на логотипе от МБУ "Зеленстрой" (1), где изображен стилизованный дворник времен царской России, и от рекламного агентства "Александра" (4) с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом города, что можно увидеть на стеле при въезде в город. К единому мнению о девизе на нашивке члены комиссии не пришли, решив еще раз обсудить его 2 марта.

В комплект спецодежды из современных, удобных материалов включили комбинезон, зимний и летний головные уборы, полуботинки. В цветовой палитре выбрали два варианта - оливковый либо песочный. - Но принципиальная позиция главы администрации Ивана Имгрунта - форма дворников, независимо работает он в "Зеленстрое", "ДЭУ", или Управляющих компаниях должна быть единой, одного цвета, но тон этого цвета отличаться может, - пояснила помощник главы администрации Ялты Марина Войт. - Дворник третьего разряда будет одет в ту же одежду, что и дворник первого.

Также горожан заверили, что проект "Ялтинский дворник", предусматривающий фирменную экипировку дворников, жителям не придется оплачивать из своего кармана.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты

- Финансироваться проект будет за средства инвесторов, - пояснила Марина Войт. - Увеличение зарплат дворников также ни в коем случае не будет производиться за счёт повышения тарифов.

Напомним, власти Ялты решили поднять престиж профессии дворника за счет увеличения зарплат, предоставления жилья и разработки фирменной экипировки. Также решено устроить в 2020 году первый международный бал дворников с приглашением гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить