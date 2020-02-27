В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников

В Ялте специальная комиссия подвела итоги объявленного администрацией конкурса на лучшую эмблему для муниципальных дворников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Эскизы принимались в течение месяца от всех желающих. Свои варианты представили департамент архитектуры, МБУ "Зеленстрой", рекламное агентство "Александра" и официальный экипировщик российских спортсменов-олимпийцев Zasport.

Члены комиссии остановились на логотипе от МБУ "Зеленстрой" (1), где изображен стилизованный дворник времен царской России, и от рекламного агентства "Александра" (4) с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом города, что можно увидеть на стеле при въезде в город. К единому мнению о девизе на нашивке члены комиссии не пришли, решив еще раз обсудить его 2 марта.

В комплект спецодежды из современных, удобных материалов включили комбинезон, зимний и летний головные уборы, полуботинки. В цветовой палитре выбрали два варианта - оливковый либо песочный. - Но принципиальная позиция главы администрации Ивана Имгрунта - форма дворников, независимо работает он в "Зеленстрое", "ДЭУ", или Управляющих компаниях должна быть единой, одного цвета, но тон этого цвета отличаться может, - пояснила помощник главы администрации Ялты Марина Войт. - Дворник третьего разряда будет одет в ту же одежду, что и дворник первого.

Также горожан заверили, что проект "Ялтинский дворник", предусматривающий фирменную экипировку дворников, жителям не придется оплачивать из своего кармана.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты

- Финансироваться проект будет за средства инвесторов, - пояснила Марина Войт. - Увеличение зарплат дворников также ни в коем случае не будет производиться за счёт повышения тарифов.

Напомним, власти Ялты решили поднять престиж профессии дворника за счет увеличения зарплат, предоставления жилья и разработки фирменной экипировки. Также решено устроить в 2020 году первый международный бал дворников с приглашением гостей из ближнего и дальнего зарубежья.