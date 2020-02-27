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27.02.2020 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе сорванная с НИИ кровля накрыла 10 автомобилей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе порывами ураганного ветра с крыши здания на улице Киевской, 150 сорвало кровлю из металлопрофиля, которая накрыла и повредила около десяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

В пострадавшем от урагана здании располагается ФГБУН "НИИ сельского хозяйства Крыма" и межрайонный отдел судебных приставов УФССП. ЧП произошло в середине рабочего дня, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

- Информация о ЧП поступила оперативным дежурным в 13 часов 05 минут, - уточнил министр МЧС Сергей Шахов. - По предварительной информации, под завалами оказалось 10 автомобилей. Пострадавших нет. На место происшествия направлены сотрудники ГУ МЧС России по РК, а также работники скорой медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
В Феодосии ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки

Это второе ЧП с автомобилями в Симферополе за последние сутки. Накануне на улице Маршала Жукова на припаркованный у жилого дома автомобиль свалилась груда асбоцементных блоков - разрушилась стена незаконного расширяемого торгового павильона.

Ураганный ветер бушует на полуострове второй день, из-за чего во многих приморских населенных пунктах, например, в Алуште и Солнечногорском, штормом разрушены железобетонные элементы набережных. В 18 населенных пунктах с населением около 20 тысяч человек было зафиксировано временное отключение электроэнергии. Как ранее сообщала "РГ", в Феодосии сильный ветер сорвал металлопрофиль с крыши многоэтажного жилого дома.

На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. 27 и 28 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25-28, местами очень сильные дожди.

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