В Сочи на пляже "Ривьера" обнаружили погибшего медвежонка

В Центральном районе Сочи на одном из самых известных на курорте городском пляже "Ривьера" нашли тело маленького погибшего медведя.

На кадрах видеоролика, размещенного в одной из соцсетей, среди мусора лежит погибший медвежонок. Вероятно, во время шторма его выбросило из Черного моря на берег. Как он очутился в акватории, непонятно. Возможно, он подошел слишком близко к горной речке, не удержался и его унесло стремительными водами.

"РГ" также рассказывала, как в Сочи водитель снял на видео бегущего по трассе медведя. Этот случай зафиксирован в районе "Медвежьего угла". Видео выложили в соцсети. На кадрах видно, как хищник испуганно несется по встречной полосе.

К счастью, ночью трасса была пустой и водитель, заметивший животное, вовремя замедлил ход.