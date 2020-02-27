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27.02.2020 15:01
Рубрика: Digital

Роскомнадзор отрегулирует работу агентов НПФ с персональными данными

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскомнадзор проанализировал жалобы граждан на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и пришел к выводу, что они должны жестче контролировать деятельность своих агентов в части обработки персональных данных.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В ближайшее время для этих целей будут разработаны требования к порядку и условиям взаимодействия НПФ с агентами, сообщила замруководителя ведомства Антонина Приезжева на встрече с участниками рынка.

С 2016 года в Роскомнадзор поступило свыше 5 тысяч жалоб граждан. Почти четверть обращений касалась переводов накопительной части пенсий из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой без согласия застрахованных.

Такие нарушения связаны в том числе с не всегда правомерными действиями агентов, которые работают на основании договора с НПФ, считают в Роскомнадзоре.

По словам Антонины Приезжевой, назрела необходимость вместе с НПФ выработать подход и требования к порядку и условиям взаимодействия с агентами в части обработки персональных данных, а также механизмов контроля со стороны негосударственных пенсионных фондов за деятельностью своих агентов.

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Анализ деятельности НПФ и порядка взаимодействия с Роскомнадзором по обращениям граждан показал также отсутствие эффективной модели совместного оперативного реагирования и взаимного информирования между регулятором и операторами. "Мы предлагаем создать онлайн-базу электронных адресов уполномоченных лиц, которая позволит обмениваться информацией для оперативного и объективного рассмотрения обращений граждан", - уточнила Приезжева.

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