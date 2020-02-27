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27.02.2020 16:01
Рубрика: Легковые авто

Skoda раскрыла подробности о гибридной Octavia RS

Текст: Михаил Азнавуров

Гибридная "заряженная" Skoda Octavia RS iV отметит премьеру через неделю на Женевском автосалоне, но основной информацией о новинке производитель уже поделился.

На Octavia RS iV будет применена та же силовая установка, что стоит на раскрытых накануне Cupra Leon PHEV и Golf GTE - это 1,4-литровый TSI (150 л.с.), вспомогательный электромотор (116 л.с.) и 6- ступенчатый "робот" DSG. Максимальная отдача установки - 245 л.с. и 400 Нм. Стартует автомобиль всегда на электрическом ходу (если уровень заряда батареи достаточен) и способен преодолеть в этом режиме до 55 км и развивать до 130 км/ч.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Управляющая электроника согласует режим работы установки в том числе с наличием зарядных и заправочных станций на маршруте навигатора. Octavia RS iV за дополнительную плату можно будет оснастить активной подвеской с адаптивными амортизаторами.

Снаружи Octavia RS iV, как все семейство RS, отличает аэродинамический обвес и декор в черном цвете (радиаторная решетка, юбка бампера, пороги, диффузор, спойлер, колесные диски), красные тормозные суппорты.

В салоне - спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, трехспицевая баранка с пультом управления адаптивным круиз-контролем, виртуальный щиток приборов, "планшет" мультимедиа с сенсорными клавишами меню - все как у Golf GTE.

Octavia RS iV будет доступна в кузове лифтбек и универсал.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Две другие женевские новинки Skoda - "гражданский" подзаряжаемый гибрид Octavia iV с конструктивно такой же, как на RS силовой установкой, но с меньшей отдачей (204 л.с., 350 Нм), а также кроссовер Kamiq в исполнении Scoutline с защитным обвесом по нижнему периметру кузова, декоративной накладкой "под ясень" на консоли в салоне, алюминиевыми накладками на педалях, сиденьями обшитыми комбинацией тканей ThermoFlux и Suedia, рулем и рычагами КПП и стояночного тормоза, забранными натуральной кожей, возможностью заказать черную обивку потолка и другими приятными опциями.

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