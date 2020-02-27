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27.02.2020 10:36
Рубрика: Спорт

Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру

Текст: Максим Домчев

Издание Forbes после объявления Марии Шараповой об уходе из спорта подсчитало, сколько же заработала россиянка за свою карьеру. По данным СМИ, за все время она получила 325 миллионов долларов. Это второй результат в истории тенниса. Больше заработала только Серена Уильямс - около 350 млн.

Фото: EPA-EFE/SCOTT BARBOUR
Мария Шарапова назвала причину ухода из спорта

Разберемся, из чего состоит эта цифра. Благодаря своей игре на корте и 36 выигранным турнирам WTA в одиночном разряде счет Шараповой пополнился на 38,8 млн долларов. Больше в истории женского тенниса заработали только сестры Уильямс: Серена - около 88 млн и Винус - более 40.

Остальной доход Шараповой составили рекламные контракты от производителей различных товаров - от косметики и одежды до автомобилей. И эти заработки были бы еще выше, если бы не история с мельдонием. Из-за этого препарата Мария пропустила больше года, а часть спонсоров свернули контракты.

В среду Шарапова объявила о завершении карьеры. По мнению ряда СМИ, следующим шагом в жизни Марии станет замужество.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова

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