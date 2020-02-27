Toyota C-HR может получить 270-сильный мотор

По сообщению американского издания Motor1, субкомпактный купе-кроссовер Toyota C-HR может, наконец, обрести гармоничную своему яркому облику динамику, примерив 270-сильный турбомотор от омологированного раллийного хэтчбека Toyota GR Yaris.

Такое предположение у издания сложилось из совокупности факторов. Во-первых, от шквала позитивных откликов на выход GR Yaris в соцсетях и прессе, который тем не менее американские потребители не получат. Во-вторых, из обещаний топ-менеджеров Toyota расширения предложения моделей с маркировкой GR за океаном, где пока представлен только GR Supra. В-третьих, Toyota подала в стране заявку на регистрацию торговой марки "GRMN", так отмечаются машины с по-настоящему выдающейся динамикой, отточенной на Северной петле гоночной трассы Нюрбургринг.

Если обстоятельства сложатся удачно, то 270-сильная полноприводная Toyota GR C-HR c "механикой" имела бы на порядок больше шансов добраться до российского рынка, чем GR Yaris, продажи которого в Европе стартуют во втором полугодии.

Напомним, GR Yaris оснащен 3-цилиндровым 1,6-литровым мотором с высокопроизводительной системой турбонаддува и непосредственного впрыска, выдающим 270 л.с. и 370 Нм, и продвинутой системой полного привода с самоблоками и межосевой электронноуправляемой муфтой, мгновенно меняющей баланс тяги между осями.

Кстати, Toyota C-HR с аббревиатурой "GR" предлагается в Японии, пакет опций "GR Sport" включает яркий внешний обвес, 19-дюймовые колесные диски специального вида, спортивные сиденья, оптику полностью на светодиодах, оптитронный щиток приборов с цветным информационным дисплеем и прочее. Но им оснащают машины с передним приводом и 1,2-литровым мотором мощностью 116 л.с.