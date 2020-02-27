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27.02.2020 04:13
Рубрика: В мире

Трамп дал советы по профилактике коронавируса

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Президент США Дональд Трамп порекомендовал американцам мыть руки и не хвататься за все подряд, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом он заявил в четверг во время встречи с журналистами в Белом доме, подчеркнув, что и сам очень часто моет руки.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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"Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости", - цитирует советы Трампа РИА Новости. Президент рассказал, как неделю назад встретил знакомого, который обнял и поцеловал его. На вопрос Трампа здоров ли он, знакомый ответил, что у него высокая температура и простуда. "Я извинился и вышел помыть руки", - в лицах изобразил Трамп этот диалог под смех в зале.

Во время встречи со СМИ американский лидер также сообщил, что на сегодняшний день в США зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, один человек "довольно сильно болен". Трамп добавил, что от обычного гриппа в стране ежегодно погибают до 69 тысяч человек. По его словам, США готовы к расширению масштабов нового коронавируса и разрабатывают соответствующую вакцину.

Ранее администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить больше средств.

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